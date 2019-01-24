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четверг, 24 января, 2019, 22:48 Общество
Образованные люди имеют качественнее жизнь и живут дольше, – Ульяна Супрун

Образование – скорее всего не самая первая вещь, которая приходит на ум, когда речь идет о здоровье. Но следовало бы об этом подумать. Потому что от уровня образования зависит множество вещей, касающихся здоровья, и эта связь доказана научно.

Об этом написала и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

По ее словам, исследования говорят, что более образованные люди:

  • лучше заботятся о своем здоровье
  • склонны делать более здоровые выборы относительно образа жизни и привычек
  • имеют большую вероятность получить хорошую работу, вместе с этим улучшают свой уровень благосостояния и здоровья
  • чаще занимаются профилактикой болезней
  • имеют качественнее жизнь и живут дольше.

«Взаимосвязь образования и здоровья имеет комплексный характер и установлена железно – чем более образованный человек, тем лучшие показатели здоровья она имеет», – пишет Супрун.

В частности, образование и здоровье – важные характеристики человеческого капитала. Высокий уровень образования и здоровье влияют на производительность населения – в этом заключается их экономическая ценность. Проще говоря – здоровые люди лучше и эффективнее работают, в то же время меньше болеют, что имеет влияние на затраты системы здравоохранения и экономические показатели страны.

Также она отмечает, что образование не влияет на наше здоровье изолированно. Действуют мние факторы – социально-экономические, культурные и природные. Скажем, уровень заработной платы или местность, в которой человек живет, имеют также значительное влияние на здоровье.

«При условии если уровень образования низкий, даже доступные медицинские услуги не способны положительно влиять на здоровье человека», – подчеркивает чиновница.

Ученые связывают это с тем, что важно понимание здоровья на индивидуальном уровне – к примеру, образованный человек может лучше осознавать риски вредных привычек или же важность регулярно проходить профилактические осмотры. И поэтому отказывается от курения или употребления алкоголя и консультируется с врачом по поводу здоровья.

Кроме того, во многих исследованиях изучали различные аспекты взаимосвязи здоровья и образования – влияние на продолжительность жизни, склонность быть физически активным, есть малопитательную и неполезную пищу или иметь вредные привычки.

Супрун привела реальные примеры, расчитанные учеными:

  • для людей, которые родились в США между 1914-1939 годы, каждый дополнительный год обучения (имеется в виду в школе) потенциально снижал вероятность смерти на более 3,6 процентных пунктов в последующие 10 лет (это много)
  • для мужчин, родившихся между 1945-55 годы, дополнительный год обучения уменьшал риски иметь проблемы со здоровьем на 18,5%
  • так же со склонностью иметь избыточный вес – дополнительный год обучения способствовал соблюдению здорового индекса массы тела (до отметки 25) среди мужчин с 60% до 72%

«Должны учитывать образование и всеми способами поощрять учиться, особенно детей! Ведь здоровье – это не только полезная еда, тренировки или таблетки», – резюмировала Супрун.

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