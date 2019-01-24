Нидерландские ученые выяснили один из факторов, влияющий на продолжительность жизни женщины

Во время нового исследования нидерландские эпидемиологи изучали связь между физической активностью женщин и ожидаемой продолжительностью жизни.
Об этом сообщает «Новое время» со ссылкой на Independent.
Ученые анализировали данные о 120 тыс. мужчин и женщин, полученные в 1986 году в рамках когортного исследования в Нидерландах. В частности, авторы исследования анализировали данные о физической активности, вес и рост респондентов. При этом под физической активностью ученые имели в виду прогулки с собакой, садоводство, занятия спортом и езду на велосипеде.
В результате выяснилось, что женщины, которые занимались физической активностью в течение 30-60 минут в день, на 21 процент чаще доживали до 90 лет в сравнении с теми, кто уделял физической активности менее 30 минут в день. Кроме того, ученые установили, что 60 минут – оптимальное количество времени, которое женщинам следует уделять физической активности.
Авторы исследования добавили, что не учитывали другие факторы, влияющие на продолжительность жизни женщин – такие, например, как курение или употребление алкоголя. Однако, несмотря на это, они убеждены, что результаты исследования являются достоверными.
«Учитывая то, что в эксперименте принимали участие более 100 тыс. респондентов, результаты этого исследования нельзя считать абсолютно достоверными», – отметили ученые.
Напомним, ученые выяснили, что продолжительность жизни людей определенных поколений значительно снизится.