НАТО заявляет о наращивании военного потенциала России в Черноморском регионе

В НАТО выразили обеспокоенность по поводу наращивания военного потенциала России в Черноморском регионе.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу НАТО.

В связи с этим, НАТО и Грузия расширяют сотрудничества между военно-морскими силами стран.

Ранее сообщалось, что США будут полагаться на свой ядерный арсенал для сдерживания России и Китая. Американский чиновник отметил, что новая стратегия системы противоракетной обороны (ПРО) направлена, в первую очередь, против угроз со стороны Ирана и КНДР, а что касается России и Китая, США обеспечивают для них «прозрачность» своих планов по ПРО.

Напомним, министр обороны Норвегии, Франк Бакке-Йенсен заявил, что агрессивное поведение России ставит под угрозу международную безопасность и стабильность, что делает возможным возникновение новой войны в Европе. Он отметил, что РФ целенаправленно пытается подорвать единство Запада и международное сотрудничество в собственных интересах, используя для этого военные и экономические инструменты давления.

Также командующий Операции объединенных сил (ООС) генерал Сергей Наев заявлял, что Россия становится причиной социальных проблем и военных конфликтов. Наев сказал, что режим Владимира Путина пытается отвлечь граждан от постоянно растущего политического и экономического кризиса, вмешиваясь в дела других стран или захватывая их.

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