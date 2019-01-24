На Житомирщине насмерть замерзла студентка, которую высадили из маршрутки

На Житомирщине насмерть замерзла 20-летняя студентка Ирина Дворецкая, которую высадили из маршрутки якобы за неуплату 25 грн за проезд. Девушка пыталась пешком вернуться домой. Тело девушки 10 января нашел ее отец в лесу между селами Рудни-Хочинским и Перга Олевского района Житомирщины.

Об этом информирует «Громадское».

Около 4 часов утра 8 января девушка вышла из дома в селе Рудни-Хочинским и села в маршрутку, которая направлялась через город Олевск в Житомир. Девушка доехала до следующего села, что за 3-5 км от ее села и на остановке «Перга» вышла из автобуса, не рассчитавшись за проезд.

В полиции Житомирщины Громадскому сообщили, что пока не могут ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о том, был ли конфликт между девушкой и водителем относительно неуплаты за проезд и действительно ли водитель ее высадил.

«Подтверждений того, что в салоне автобуса был конфликт пока у нас нет, но эту информацию мы проверяем повторно. По той информации, которая есть на данный момент у нас, вечером она находилась в компании сверстников и пыталась у кого-то одолжить деньги», – отметила пресс-секретарь полиции.

Зато местный активист организации «Стоп Коррупция» Александр Игнатьев утверждает, что девушка ехала до города Олевск, а когда пришло время рассчитываться за проезд, у нее не было денег на билет стоимостью в 25 гривен.

Сейчас полиция выясняет и проверяет все сведения относительно обстоятельств происшествия, выложенные в социальных сетях. Также правоохранители повторно допрашивают водителя и пассажиров этого рейса. Кроме того, опросили людей, которые вечером 7 января и утром 8 января видели погибшую.

«Между селами есть автомобильная дорога и есть лесная тропинка, которой пользуются местные, когда хотят добраться пешком между селами. Она значительно сокращает путь (около 1,5 км), но проходит через лесной массив. Недалеко от этой тропы и нашли девушку», – рассказали в полиции.

Правоохранители начали уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Если будут установлены обстоятельства, указывающие на то, что водитель покинул девушку в опасности, тогда возможно привлечение к ответственности по статье 135 (Оставление в опасности). Пока оснований, чтобы утверждать об умысле или другие преступные действия нет, добавили в полиции.

По предварительному заключению экспертов, причиной смерти является переохлаждение внутренних органов. Сейчас в рамках расследования назначили судебно-медицинскую экспертизу, выводы которой еще не поступили, сообщили в полиции. Никаких ограничений в отношении водителя не применяли.

Девушка училась в Новоград-Волынском медицинском колледже. Там ее вспоминают как «веселого и дружелюбного человека».

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