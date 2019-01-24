На дорогах Украины сняли ограничения для движения транспорта

Во всех областях Украины возобновлено движение транспорта, который частично ограничивался 23 января из-за снегопадов.

Об этом в Фейсбуке сообщает Укравтодор.

«Сейчас полностью сняты все ограничения и возобновлено движение транспорта в Черкасской, Кировоградской, Винницкой, Одесской, Киевской, Полтавской, Николаевской областях», – говорится в сообщении.

В Укравтодоре напомнили, что в этих областях в течение минувших суток вводились временные ограничения на движение большегрузных автомобилей на дорогах государственного указания в связи с проведением комплекса мероприятий по очистке покрытия от снега и обработке его противогололедными материалами.

Кроме того, въезд в Киев и Кропивницкий, который также ограничивали 23 января, для всех видов транспорта открыт.

Как отмечается, для оперативного обеспечения проезда по дорогам государственного значения было задействовано около 1500 единиц техники и более 2000 человек.

Укравтодор обращает внимание, что в течение 24 января снег с дождем и дождь будут наблюдаться в центральных и восточных областях. Существует опасность гололеда.

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