Мы на этом не зарабатываем, – Олег Ярошевич рассказал о услугах по растамаживанию автомобилей

Мы ввели систему «Единое окно» и помогаем найти владельца автомобиля, который уже есть в Украине. Но мы на этом не зарабатываем. Деньги платят не нашей организации, а государству, в котором ваш автомобиль снимается с учета.

Об этом в эфире программы HARD с Влащенко на телеканале ZIK заявил лидер ГО «Авто Евро Сила» Олег Ярошевич.

Олег Ярошевич ответил на вопрос ведущей, есть ли у него бизнес в Польше по легализации «евроблях»:

«Это несколько исковерканная информация. Это неправда, что мы открыли компанию. Мы действительно ввели систему «Единое окно». Но мы не приганяем автомобили. Мы лишь помогаем тем автомобилям, которые уже есть в Украине. Это «чистая» услуга, которая проделана «чистым» механизмом. Мы помогаем найти владельца автомобиля.

В этом Нам помогают разные люди. Вот руководитель Хмельницкой области сейчас в Варшаве, и он нам готов помочь. Для этого требуется только технический паспорт и номер автомобиля. Он пойдет в службу, как наше МРЭО, там делают запрос и через 15 минут мы имеем результат», – заявил Олег Ярошевич.

Он добавил, что за такую услугу в Польше официально нужно заплатить тысячу злотых. А для того, чтобы снять автомобиль с учета в Литве, по словам Ярошевича, нужно заплатить 17 евро.

«В Польше нужно заплатить около 7 тысяч гривен за все. Чтобы найти автомобиль и перерегистрировать его на физическое лицо или снять с регистрации», – отметил Ярошевич.

Лидер ГО «Авто Евро Сила» подчеркнул, что его организация на этом не зарабатывает.

«Ведь эти деньги платят не нашей организации, а государству, в котором ваш автомобиль снимается с учета. Это официальный платеж. Для членов ОО ни копейки не берется «сверху». Все платится по счетам. Есть определенные заработки на людях, которые не являются членами ОО «Авто Евро Сила», – рассказал Олег Ярошевич.

Напомним, председатель организации «Авто Евро Сила» Олег Ярошевич рассказал, что будет баллотироваться в президенты.

По словам Ярошевича, он это делает не для себя, а именно для того, чтобы изменить что-то в этой жизни, и, по его мнению, должна быть «смена политических элит».

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