Международные санкции «забрали» у России $173 млрд

Из-за введения международных санкций различными странами бюджет России за последние четыре года потерял $ 173 млрд.

Об этом заявил председатель службы внешней разведки Украины Егор Божок в интервью «Укринформу», подает вырезку из интервью «ЗН».

«За последние четыре года международные санкции, которые Путин называет «смешными», лишили российский бюджет $ 173 млрд. Не знаю, насколько «смехотворна» эта сумма для Путина, но, убежден, для рядового россиянина это – безумные деньги», – отметил он.

Отвечая на вопрос, кто определил такие убытки, председатель службы внешней разведки Украины сообщил: «Это внутренние подсчеты российского правительства по состоянию на конец 2018 года, которые они не афишируют».

Божок также назвал угрозы для мировой разведки.

«Россия и ее сателлиты. Те, кто зависит или полностью находится под влиянием РФ. С кем я сегодня не общаюсь из западных партнеров, все в один голос говорят, что главная угроза безопасности – это Россия. Я не говорю, что это единственная угроза, но она главная», – отметил он.

Сообщалось, 22 января министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен заявил о том, что Евросоюз может рассмотреть возможность введения ограничительных мер в отношении России из-за содержания украинских военнопленных моряков, которых задержали российские пограничники после атаки трех украинских судов в районе Керченского пролива в конце ноября прошлого года.

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