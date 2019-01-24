Лидер Северной Кореи приказал начать подготовку ко второму саммиту с Трампом

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приказал начать подготовку ко второму саммиту с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на AFP.

Ким Чен Ын получил письмо от Трампа северокорейского посланника, который встретился с президентом США в Вашингтоне на прошлой неделе.

После встречи с Ким Йонг Чолом Трамп сказал, что он и Ким Чен Ын, вероятно, встретятся в конце февраля, но не сказал точно, когда и где состоится саммит.

Ким в четверг выразил удовлетворение встречей своего посланника с Трампом и заявил о «своей недюжинной решимости и желании решить этот вопрос с большим интересом ко второму саммиту».

«Мы будем ждать с терпением и добросовестно вместе с США продвигаться шаг за шагом к достижению цели двух стран», – сказал Ким.

Относительно переговоров Трампа и Ким Чен Ына эксперты указывают на фундаментальные вопросы: какие шаги по денуклеаризации следует предпринять КНДР для того и что взамен должен предложить Трамп, чтобы Ким Чен Ын принял эти меры.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.