Ляшко в ПАСЕ: Освободить наших украинцев и остановить агрессию

Резолюция ПАСЕ по ситуации в Азовском море и Керченском проливе написана очень лояльно. В ней нет ключевого – признания захвата украинских военнослужащих военнопленными.

Об этом заявил лидер Радикальной партии Олег Ляшко, выступая с трибуны ПАСЕ во время сессии в Страсбурге, пишет «Информатор».

Политик призвал членов ПАСЕ осудить агрессию РФ в Азовском море и признать захват 24 украинских военнослужащих.

«Многие из присутствующих здесь говорят, что с Россией надо договариваться. Возможно, вы не видите, что с участием российской армии и оружия пылает пол-Европы: Крым, Донбасс, Приднестровье, Абхазия, Осетия, Нагорный Карабах. Политика умиротворения никогда не останавливает агрессора. Агрессора остановит только сила. Наша сила – в нашем единстве. 70 лет назад ПАСЕ создавалась после Второй мировой войны – самой кровавой войны в Европе для того, чтобы больше никогда не было войн. Что мы сегодня видим? Член организации – Россия аннексировала часть территории другого члена организации – Украины, захватила наши корабли, не соблюдает никаких договоренностей, судит наших военнопленных, как уголовных преступников, и мир закрывает на это глаза. Вы ищете аргументы, чтобы вести диалог. Какой может быть диалог между волком и овцой, между агрессором и жертвой?» – отметил Олег Ляшко.

Политик отметил, что резолюция ПАСЕ по ситуации в Азовском море и Керченском проливе написана очень лояльно. РФ в ней не признается агрессором, что недопустимо в этой ситуации, передает пресс-служба политической силы.

«В резолюции – лицемерие, нет ключевого – признания захвата наших военнослужащих военнопленными. Вы ищете различные слова, чтобы избежать признания российской агрессии, признания того, что, фактически, международная политика и международные договоры в случае с Россией не действуют», – отметил Олег Ляшко.

Политик призвал Ассамблею принять решение, которое позволит освободить украинцев и остановить агрессию: «Не прячьтесь от признания очевидного факта: Путина остановит только сила. Мы должны быть только вместе!».

Напомним, Олег Ляшко присоединился к флеш-мобу в поддержку украинских моряков.

Как сообщалось, политолог Владимир Цыбулько обратил внимание на то, что на съезде «Батькивщины» Тимошенко использовала политическую программу Ляшко.

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