Луканов: Судьба украинских моряков зависит только от карлика в Кремле

Сейчас развитие событий вокруг украинских пленных моряков зависит от одного человека — кремлевского карлика. Если будет давление или выгодные кулуарные предложения, которые повлияют на Путина, он освободит наших людей.

Об этом в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» сказал журналист Юрий Луканов.

«Россия не является правовой страной, а потому защитить наших моряков в судах — невозможно. Все зависит от воли одного человека — Путина. Мы работаем над тем, чтобы освободить своих людей. И, к слову, имеем тот уникальный случай, когда общественные организации работают с властью вместе», — отмечает журналист.

Юрий Луканов подчеркивает: весь мир поднял шум, чтобы решить судьбу украинских моряков.

«С украинской стороны есть также крымская прокуратура, которая отбирает материалы, систематизирует их, выдвигает обвинения. Сейчас в Страсбурге работают наши ГО, вместе с парламентариями, в рамках ПАСЕ, организуют всевозможные мероприятия и проекты. Шум вокруг наших моряков стоит большой», — отмечает журналист.

Однако, эксперт считает, что все это похоже на Советский Союз, когда на самом деле судьба пленников зависит от старцев в Кремле.

«Сейчас развитие событий зависит от одного человека — кремлевского карлика. Если будут обстоятельства, которые надавят на Путина, он освободит наших моряков. Возможно, из кулуарных соображений, президенту РФ будет выгодно отпустить наших. Весь мир подключился к этому. Сейчас нам остается ждать и давить», — добавляет Юрий Луканов.

Напомним, что украинский омбудсмен Людмила Денисова требует от России направить раненых пленных украинских моряков к третьей страны для лечения.

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