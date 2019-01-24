Китай заблокировал поисковую систему Bing от Microsoft

Поисковая система Bing от Microsoft была заблокирована в Китае.

«Мы подтверждаем, что Bing в настоящее время недоступен в Китае», – говорится в сообщении компании, – пишет издание The Guardian.

Это второй провал американского технологического гиганта в Китае: в ноябре 2017 года Китай запретил Skype.

Издание Financial Times сообщило в среду, что государственная телекоммуникационная компания China Unicom, подтвердила правительственное указание на блокирование поисковой системы.

Управление по киберпространству Китая никаких комментариев относительно блокировки поисковой системы Bing не предоставило.

Bing был единственной крупной зарубежной поисковой системой, доступной из так называемого «Золотого щита» Китая. Корпорация Microsoft придерживалась жесткого цензурирования поисковых данных, согласно государственной политики страны.

Microsoft также сотрудничал с китайским центром обработки данных 21Vianet.

Перевод с английского Оксаны Вергелес, для ИА ZIK

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