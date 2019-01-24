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четверг, 24 января, 2019, 0:22 Мир
Кризис в Венесуэле: Мадуро заявил о разрыве дипотношений с США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что страна разрывает дипломатические отношения с США.

Об этом сообщает УП со ссылкой на AFP.

Он дал американским дипломатам 72 часа, чтобы покинуть страну, передает телеканал NTN24.

Напомним, это заявление Мадуро сделал после того, как спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным исполняющим обязанности президента страны перед тысячами демонстрантов. Его поддержал президент США Дональд Трамп.

 
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Венесуэла Николас Мадуроновости мира
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2019-01-24 01:04 :56