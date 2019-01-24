Комитет ПАСЕ поддержал все украинские поправки в резолюции относительно Керченского пролива

В резолюции ПАСЕ, которая обсуждается 24 января в Страсбурге, будет формулировка, которая определяет захваченных РФ в Керченском проливе украинских моряков военнопленными.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.

«Тот случай, когда вся украинская делегация дисциплинированно записалась на дебаты по украинским морякам. Через несколько минут начнется обсуждение резолюции в ПАСЕ. Все украинские поправки в политическом комитете были поддержаны. По ключевому статуса моряков как военнопленных – в резолюции будет формулировка, что они подпадают под определение Женевской Конвенции, определяющей статус именно военнопленных», – написала она.

Как сообщалось, на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) сегодня состоятся дебаты относительно российской агрессии в Керченском проливе.

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