Коммунальные войны: кто спасет от подтопления столичную архитектурную достопримечательность

Управляющие компании должны облегчать жизнь киевлян – они отвечают за содержание домов. Однако, на практике, довольно часто возникают ситуации, когда управляющие компании пытаются переложить ответственность за последствия аварий на жильцов дома или другие структуры. Так, ярким примером стала ситуация, возникшая со зданием на улице Заньковецкой, 6, в самом сердце Киева. Дом – памятник архитектуры, построенный по проекту архитектора Мартина Клуга в 1914 году в стиле модерн.

Об этом сообщает Вечерний Киев.

Однако табличка с охранным статусом не гарантирует, что управляющая компания уделяет дому особое внимание. Так, авария канализационной сети по указанному адресу произошла еще в конце декабря 2018 года, о чем собственники помещений первого этажа сразу сообщили представителям управляющей компании, с которой заключен соответствующий договор. А те заявили, что не несут ответственности за поврежденный участок канализационной сети. Оказалось, что управляющая компания содержит на балансе сети лишь до первого колодца, все остальное – ответственность Киевводоканала.

Конечно, фирмы обратились и к представителям Киевводоканала, те, в свою очередь, отметили, что упомянутая часть трубы – «не их». А в то же время, пока люди искали решения ситуации, фасад дома и стены постоянно подтапливало. И это во время морозов.

Жильцы и арендаторы помещений обратились к «Киевводоканалу». Там максимально развернуто дали ответ. Начальник информационного управления Виктория Александровна Яковлева пояснила, что у «Киевводоканала» физически нет возможности решать подобные проблемы.

«Киевводоканал» готов принять сети на баланс, но нет приказа КГГА. Осуществление ремонта в таком случае будет нецелевой растратой средств»,- пояснила госпожа Яковлева.

Собственники помещений спасали дом за свой счет, в то время, управляющая компания отказывалась предоставлять любую помощь, подчеркивая, что эта проблема – не в их компетенции.

Как пояснили «Вечернему Киеву» в Департаменте коммунальной собственности КГГА, отвечать за патовую ситуацию должна исключительно управляющая компания.

«Согласно решению горсовета №844/7080, управляющая компания обязана поставить на баланс канализационную часть сети, принадлежащая к зданию, и только после этого, согласно закону, распоряжению КГГА, указанный объект можно будет передать на баланс Водоканала», – отчитался представитель Департамента Виктор Дмитриевич Ткачик.

Сейчас в доме по улице Заньковецкой, 6 продолжается ремонт, ведь владельцы первого этажа не смогли остаться в стороне. Одновременно готовят акт проверки и претензии на возврат потраченных средств и причиненных убытков из-за аварии.

«Вечерка» будет следить за событиями вокруг памятника архитектуры и выполнением взятых на себя обязательств управляющей компанией.

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