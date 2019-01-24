Когда монетизация субсидий будет стимулировать экономию среди потребителей – рассказал нардеп

Монетизация субсидий имеет стимулирующий эффект только тогда, когда есть настоящий расчет объема газа, который использует конкретное домохозяйство.

Это отметил народный депутат Украины Александр Кирш в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK.

Когда министр социальной политики Андрей Рева объявляет, что пенсии поднялись на 30%, отмечает депутат, то нужно понимать, что среди тех, кто получает субсидии, а это более бедная часть населения, пенсии остались такими же, как были, или выросли всего на 100-200 гривен.

«В условиях, когда субсидию должна получать половина населения страны, это является маркером нереальности и сумашествия тарифов. Ведь если бы тарифы были экономически обоснованы, то у такого огромного количества граждан не было бы необходимости просить от государства субсидию», – уверен Александр Кирш.

Также депутат подчеркнул, что монетизация субсидий, которую власть пообещала начать с марта этого года, будет эффективной только при наличии индивидуального счетчика в каждой квартире. Зато сейчас такой учет ведется только частично.

«Монетизация субсидий имеет стимулирующий эффект только тогда, когда есть настоящий расчет объема газа, который использует конкретное домохозяйство. Тогда как общедомовой учет, который есть сейчас, фактически ничего не решает», – пояснил Александр Кирш.

Как сообщали, субсидия в результате монетизации станет социальной выплатой, и с 1 марта пенсионеры начнут получать ее одновременно с пенсией.

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