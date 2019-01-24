Кандидат в президенты похвастался, как набрал бесплатных шапок на форуме в Давосе

Кандидат в Президенты Украины Игорь Шевченко на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе попытался набрать побольше бесплатных шапок и похвастался этим публично.

Об этом он написал в Фейсбуке.

По словам Шевченко, друзья и знакомые попросили его привести шапки, которые бесплатно можно получить на форуме.

«Такую шапку можно взять бесплатно, но только одну. Я бы не был Шевченко, если бы не прибегнул к «шапочным махинациям» ради друзей. Проснулся в 6 утра и пошел за шапками, но уже на этот час желающих стать счастливыми обладателями великолепной голубой шапочки было достаточно много. Отстояв в очереди я взял сразу 4 (четыре) шапки, больше совесть не позволила», – рассказал он, добавив, что затем решил вернуться, потому что «понял, что мало взял».

«Вернулся взять еще, но не тут то было. Неизвестно откуда появился охранник и чуть меня не арестовал). Сказал, что я уже взял достаточно и должен уходить. А я бы не был украинцем, если бы не возразил ему и повернул ситуацию в свою пользу. В результате сложных дипломатических переговоров он «разрешил» мне взять еще одну шапку, но при условии, что он этого «не видит». Он демонстративно отвернулся, а я типа втихаря взял шапку», – добавил Шевченко.

Он заявил, что сделал это ради друзей.

Позже он опубликовал фото с пятью шапками с подписью «Давосские трофеи».

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