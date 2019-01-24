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четверг, 24 января, 2019, 16:36 Киев
Как в Нью-Йорке: Неоготический костел св. Николая в Киеве подсветят

Фасад костела святого Николая в Киеве оборудуют подсветкой.

Об этом сообщила светотехническая компания, которая будет заниматься подсветкой сооружения.

Задача подсветки костела осложняется «неприкосновенностью» исторического фасада, который нельзя нарушать дополнительными конструктивными вмешательствами. Поэтому светильники будут располагаться на соседних зданиях на расстоянии около ста метров.

«Благодаря супер-тонким линзам, расположенным на большом расстоянии от фасада, источники света дадут световые пятна необходимых нам диаметров и придадут фасаду рельефность и характерных теней», – информируют в компании.

Отметим, технологические нюансы обсуждались с инженером компании Philips Color Kinetics How To Джоном Кэмпбеллом, который в свое время занимался проектированием освещения и оборудования для небоскреба Эмпайр-Стейт-Билдинг в Нью-Йорке.
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Киевархитектурановости Украины
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2019-01-24 18:00 :21