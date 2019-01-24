Холодное сливочное мороженое на палочке: сегодня Международный день эскимо

Сегодня, 24 января, в 1922 году владелец магазина сладостей в городе Онава (штат Айова, США) Христиан Нельсон получил патент на эскимо.

Эскимо – это сливочное мороженое на палочке, покрытое шоколадной глазурью. История этого лакомство насчитывает уже несколько тысячелетий. Ведь считается, что еще в Древнем Риме император Нерон позволял себе подобный холодный десерт.

Днем рождения эскимо принято считать 24 января. Потому что именно сегодня в 1922 году владелец магазина сладостей в городе Онава (штат Айова, США) Христиан Нельсон получил патент на эскимо. Свое изобретение он назвал «эскимо-пай» – пирожок эскимоса, пишет rus.media.

По одной из версий, слово «эскимо» пришло от французов, которые так называли детский комбинезон, похожий на эскимосский костюм. Поэтому мороженое, «одетое» в шоколадный «комбинезон», и получило такое название.

В Международный день эскимо все любители этого десерта могут скушать его с особым смыслом, отпраздновав, таким образом, это праздник. Однако, учитывая, что в Украине зима, то лучше перенести этот праздник на летний период.

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