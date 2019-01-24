Хачапури официально стало культурным наследием Грузии

Национальное агентство охраны культурного наследия Грузии приняло решение присвоить национальному блюду хачапури – статус нематериального памятника культурного наследия страны.

Об этом сообщает «Эхо Кавказа».

В соответствующем указе главы Агентства охраны культурного наследия Николоза Антидзе указано, что хачапури стало визитной карточкой грузинской кулинарной культуры.

Также в агентстве считают, что подобный статус хачапури поможет популяризировать национальную кухню и культуру Грузии.

На этот момент насчитывают более 50 видов хачапури, самыми известными из которых имеретинское, мегрельское и ачарули-хачапури.

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