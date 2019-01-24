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четверг, 24 января, 2019, 12:11 Мир
Генный драйв, использованный на животных, впервые сработал на млекопитающих

Генетическая технология, которая используется для уничтожения болезней, переносимых животными, впервые успешно сработала на млекопитающих.

Генетическая технология, которая может быть использована для искоренения болезнетворных насекомых, впервые продемонстрировала свою эффективность на млекопитающих.

Ученые считают, что так называемые «генные драйвы» однажды могут быть использованы для распространения вредоносной ДНК, которая может уничтожить вредителей или инвазивных чужеродных видов, – информирует издание Independent.

Организация Объединенных Наций (ООН) недавно ввела запрет на эту технологию после выражения беспокойства по поводу непреднамеренных и нежелательных ее последствий.

Поэтому эта противоречивая практика в настоящее время ограничивается только лабораторией. Описывая свои выводы в журнале Nature, команда калифорнийских ученых успешно использовала ее для изменения цвета белых мышей на серые.

Под руководством профессора Кимберли Купер команда использовала метод редактирования гена Crispr, чтобы добавить сегмент ДНК, известный как «CopyCat», в ген, отвечающий за цвет меха.

Этот генный драйв изменил распределение генов в пользу желаемого гена, то есть, это означает, что при рождении новых мышей, они чаще будут иметь более темный мех.

Через 2 года около 70% родившихся мышей, имели гены, окрашивавших их шерсть в более серый цвет.

Эта методика срабатывала только на самках и совершенно не влияла на сперму самцов.

Потенциально эта технология может быть использована для борьбы со смертельными заболеваниями, такими как малярия и лихорадка денге.

Эта методика уже показала свою эффективность в лабораториях, где комары, переносящие малярию, не имели возможности откладывать яйца.

Перевод с английского Оксаны Вергелес, для ИА ZIK
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наукановости мирагенетическая технология
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2019-01-24 12:42 :56