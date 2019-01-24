Генерал-лейтенант сообщил о сотрудничестве Тимошенко со спецслужбами РФ

Осенью 2005-го года спецслужбы Украины получили доказательства от ФСБ, где было изложено лично для Путина тайное сотрудничество Тимошенко с спецслужбами РФ. В частности ФСБ и следственным комитетом. Также были даны рекомендации Путину как президенту страны, как в дальнейшем использовать Юлию Владимировну в политике России. Все было расписано. Я знаком с такими рекомендациями.

Об этом в эфире программы Vox populi на телеканале ZIK заявил экс-нардеп, заместитель председателя Союза офицеров Украины, генерал-лейтенант Григорий Омельченко.

Гость программы отметил, что газовые контракты, подписанные в Москве 2009-го года Юлией Владимировной Тимошенко, были кабальные.

«И тех, кто это сделал, надо осуждать не до семи лет лишения свободы, а максимально. Ведь страна была поставлена на колени в экономическом плане. Также была уничтожена энергетическая система безопасности», – отметил Григорий Омельченко.

Он рассказал, что во время своего депутатства подал запрос в ГПУ и СБУ о возбуждении уголовного дела и привлечении к ответственности тогдашнего премьера РФ Путина за причинение значительного вреда экономической и национальной безопасности Украины как соучастника преступления, за совершение которого осуждена Юлия Тимошенко.

Также Григорий Омельченко рассказал, кто кроме Тимошенко и Путина принимал активное участие в газовых переговорах 2009-го года.

«На приглашение Юлии Владимировны активное участие в этом принимал Виктор Медведчук. Когда был вынесен приговор Тимошенко по этому делу, Медведчук и Путин защищали его, говоря, что она спасла Европу и Украину от замерзания.

Поэтому роль Путина в этом деле и в других делах как бывшего кадрового офицера КГБ, потом главы ФСБ и президента РФ накладывает отпечаток на ее характер и поступки. А также, учитывая то, что в апреле 1995-го года, улетая из Москвы в Киев, Тимошенко была задержана при попытке перевести контрабандой 100 тысяч американских долларов, она была под плотным колпаком. Лучшего почву, чтобы совершить вербовочные мероприятия в отношении Юлии Тимошенко, которая тогда еще не была политиком, а бизнесменом, и не придумаешь», – подчеркнул Омельченко.

Кроме этого он заявил, что осенью 2005-го года спецслужбы Украины получили доказательства от ФСБ, где было изложена лично для Путнина тайное сотрудничество Тимошенко со спецслужбами РФ.

«В частности ФСБ и следственным комитетом. Также были даны рекомендации Путину как президенту страны, как в дальнейшем использовать Юлию Владимировну в политике России. Все было расписано. Я знаком с этими рекомендациями. Это, кстати, была одна из обстоятельств, по которой при подписании газовых контрактов руководствовался Путин, чтобы загнать Украину в такие кабальные условия», – подчеркнул Григорий Омельченко.

Напомним, Омельченко рассказал подробности задержания Тимошенко в Москве с контрабандными 100 тысячами долларов в июле 1995-го года.

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