Французская авиакомпания запускает прямой рейс между Киевом и Парижем

Французский перевозчик Aigle Azur объявил о запуске прямых регулярных рейсов между Киевом и Парижем с 18 апреля.

Полеты будут выполняться трижды в неделю между парижским «Орли» и киевским «Борисполем» из короткой ночной стоянкой в украинском аэропорту, сообщает Avianews.

Опубликованное расписание предусматривает вылеты из Парижа по вторникам, четвергам и субботам в 22:00 с прибытием на следующий день в Киев в 02:10. Обратные вылеты из Киева запланированы по средам, пятницам и воскресеньям в 04:30 с прибытием в Париж в 07:00.

На маршруте Aigle Azur намерена использовать самолет Airbus A320 в двухклассной компоновке, рассчитанной на перевозку 12 пассажиров в бизнес-классе и 168 пассажиров в эконом-классе.

Минимальная цена билетов стартует от 274 евро в обе стороны по тарифу Basic, который предусматривает провоз только ручной клади весом до 10 кг.

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