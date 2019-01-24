Эйнштейн и Джобс поддержали Юлию Владимировну, – в сети шутят над Тимошенко

В соцсетях активно стебутся над недавними манипулятивными пиар-ходами кандидата в Президенты Украины Юлии Тимошенко.

22 января во время съезда ВО «Батькивщина» продемонстрировали короткий фильм о Юлии Тимошенко. В нем известный писатель Пауло Коэльо сказал: «Я встречался с госпожой Тимошенко дважды. У нее есть харизма – еще какая! Это очень сильная личность. Она прошла через много испытаний. И у нее есть уникальная особенность – она способна преодолевать любые трудности. Именно такой человек может управлять страной». На следующий день Пауло Коэльо заявил, что не высказывал поддержку Юлии Тимошенко на выборах президента. Также бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен опроверг информацию, распространенную в СМИ относительно того, что он обратился к украинцам якобы по случаю выдвижения лидера партии «Батькивщина».

Такие заявления добавили пользователям интернета творческого энтузиазма относительно того, а кто еще выразил поддержку Юлии Тимошенко? «Резонанс. Инфо» в Фейсбук обнародовало лучшие мемы относительно этой темы.

«Если бы не Юлия Владимировна Тимошенко, то я бы никогда не открыл теорию относительности», – говорит Альберт Эйнштейн словам современных юмористов. Также к приветственным словам присоединился актер Джейсон Стэтхем: «За Юлю ребята голосуют, а другие с петухами тусуют». Кроме них «ожили» таким образом Александр III, Жак Фреско и Стив Джобс.

Источник: facebook.com/Resonance.Info.news

Источник: facebook.com/Resonance.Info.news

Источник: facebook.com/Resonance.Info.news

Источник: facebook.com/Resonance.Info.news

Также люди с чувством юмора сделали фотоколлаж, где миллиардер Билл Гейтс стоит в очереди со словами: «Жду, когда смогу записать видеообращение в поддержку Юлии Владимировной».

Напомним, политик Тимошенко – в топах манипуляторов и лжецов.

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