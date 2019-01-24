live
Aнонси
Анонс програми Народ проти за 25.01.19
Анонс програми Народ проти за 25.01.19
25 января, пятница
Про що мовчить Андрій Садовий? Сецпроект, 25 січня о 24:00
Про що мовчить Андрій Садовий? Сецпроект, 25 січня о 24:00
25 января, пятница
Анонс програми Перша передача за 26.01.19
Анонс програми Перша передача за 26.01.19
26 января, суббота
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
четверг, 24 января, 2019, 23:35 Мир
ЕС в феврале обсудит «азовские санкции» против России

В феврале министры иностранных дел стран Евросоюза обсудят вопрос о введении новых санкций против России из-за противостояния с Украиной в Азовском море.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

Кроме того, на следующей неделе ЕС выпустит официальную дипломатическую ноту протеста в связи с тем, что Россия продолжает удерживать 24 украинских моряков, захваченных в ноябре.

По информации источников, членов ЕС, которые уже давно заняли жесткую позицию в отношении России (Литву, Швецию, Великобританию и Польшу), с предложением дополнительных санкций теперь поддерживают также такие страны как Дания и Словакия. Они утверждают, что давление со стороны Франции и Германии на Москву с требованием освободить военнослужащих не принес результатов.

В декабре Германия и Франция выступили против новых санкций, попросив больше времени для переговоров об освобождении украинских моряков и трех судов, захваченных в Керченском проливе. По словам дипломатов, с учетом того, что московский суд продлил срок ареста моряков до апреля, Германия и Франция теперь будут более склонны к введению новых ограничений.

Министры иностранных дел ЕС встретятся в Румынии на следующей неделе и должны обсудить этот вопрос на следующей сессии в Брюсселе 18 февраля. В то же время любое окончательное решение относительно санкций может быть принято позже.

Глава МИД Украины Павел Климкин ранее заявил, что министры иностранных дел ЕС будут обсуждать «азовские» санкции в феврале и марте.
Додайте ZIK.UA в обрані джерела Добавить в избранные Google News
ЕСсанкции против РоссииАзовское мореновости мира
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2019-01-25 00:31 :33