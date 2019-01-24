Эксперт объяснил, почему вакцинация от кори – важна

Корь – очень заразная болезнь, каждый, кто не имеет иммунитета к ней и столкнулся с возбудителем, обязательно заболеет. Однако, этой темой часто манипулируют, ведь сейчас в Украине нет эпидемии – только произошли вспышки в определенных регионах.

Такое мнение в эфире информационно-аналитического проекта «Первые о главном. Комментарии» высказал председатель ОО «Санитарно-экологическая служба Украина» Юрий Гамазин.

Обсуждая проблемы вакцинации, он подчеркнул: когда охватывается определенное количество людей, которые не были привиты или не переболи определенной инфекцией, получаем всплеск заболеваемости.

«Когда есть воспламеняющийся материал, рано или поздно, если будет возбудитель в природе, произойдет эта вспышка. Он может перейти в эпидемию, или же нет. Да, банально, каждый год мы видим ситуацию с гриппом и ОРВИ – как только появляется новый штамм, сразу слышим об уровне заболеваемости. Когда же этот штамм не новый, эпидсезон проходит спокойно», – отметил Гамазин.

В то же время, он подчеркнул: корь – высоко контагиозная инфекция. Каждый, кто не имеет иммунитета и столкнулся с возбудителем, заболеет в той или иной форме.

«Поэтому и наблюдаем такую ситуацию. Это история не сегодняшнего. То были антивакцинальные настроения после 2008 года, затем шли какие-то перебои. За это время у нас возникли две когорты населения – молодые люди и старше, которые в прошлом не были привиты и не переболели, и дети до шести лет», – подчеркнул эксперт.

Ведь, по его словам, это демонстрируют и показатели заболеваемости – в основном инфицированные люди именно из этих двух категорий.

В то же время, он подчеркнул: сейчас ситуацией манипулируют «с разных сторон». Ведь сейчас в Украине нет эпидемии ни гриппа, ни кори – есть вспышки в отдельных регионах.

«Поэтому нужно сопоставить регионы и выявить, где параллельно идут два повышения. Именно там и нужно проводить противоэпидемические мероприятия. Речь идет об изоляции всех инфицированных или тех, у кого подозрение на эту болезнь, и прививки неинфицированных детей и взрослых, если врач уверен, что здоровое окружение», – рассказал Юрий Гамазин.

Как сообщалось ранее, и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила: Минздрав до конца недели подготовит документы для созыва специальной комиссии по рассмотрению вопроса необходимости объявления эпидемии кори в Украине.

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