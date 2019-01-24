Экс-нардеп предлагает легализовать возможность ликвидации Путина и Януковича

Ликвидацию Путина как главного организатора агрессивной войны против Украины или Януковича, который осужден за соучастие в развязывании агрессивной войны против Украины, можно рассматривать как действие, совершенное в состоянии необходимой обороны или крайней необходимости.

Об этом в эфире программы Vox populi на телеканале ZIK заявил экс-нардеп, заместитель председателя Союза офицеров Украины, генерал-лейтенант Григорий Омельченко.

Гость программы сообщил, что у него есть юридически-научная работа относительно преступлений, совершенных президентом РФ Владимиром Путиным как главным организатором агрессивной войны против Украины, которая базируется на основе анализа норм международного права. В ней говорится, что в «случае ликвидации Путина как организатора войны против Украины такие действия не будут преступными, а они будут расцениваться как совершенные в состоянии крайней и необходимой обороны по аналогии убийства террориста номер один Усамы бен Ладена, которого сейчас заменил Владимир Путин», заявил Григорий Омельченко.

Экс-председатель комитета Верховной Рады по вопросам борьбы с оргпреступностью напомнил, что когда Усама бен Ладен был ликвидирован в процессе спецоперации «морских котиков» США (операция называлась «Копье Нептуна») в ночь на 2 мая 2011 года, то международные юридические организации, юристы-международники ликвидацию признали законной в рамках международного права и устава ООН. Григорий Омельченко добавил, что глава российского МИД Лавров признал убийство «террориста №1» необходимой обороной.

«Поэтому, когда состоится ликвидация Путина как агрессора против Украины, то и лицо, которое совершит эти действия, не будет считаться, с точки зрения международного права и национального законодательства Украины, убийцей или преступником, поскольку оно действовало в состоянии крайней необходимости или необходимой обороны», – заявил Григорий Омельченко.

Он пояснил, что такой анализ он сделал для того, чтобы в случае, если кто-то по разным причинам – мести, ненависти, в эмоциональном состоянии – совершит такой шаг против Януковича, который осужден за соучастие в развязывании агрессивной войны против Украины, то такую ситуацию можно рассматривать как действие, совершенное в состоянии необходимой обороны или крайней необходимости.

Напомним, 24 января 2019 года суд признал экс-президента Виктора Януковича виновным в государственной измене и определил наказание – 13 лет лишения свободы.

Защита Януковича сообщила, какими будут их дальнейшие действия. Адвокаты обещают обращаться с апелляционными жалобами относительно приговора.

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