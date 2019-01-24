Экс-генсек НАТО вслед за Коэльо опроверг информацию о поддержке Тимошенко

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен опроверг информацию, распространенную в СМИ относительно того, что он обратился к украинцам якобы по случаю выдвижения лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко на пост президента Украины.

Об этом он сказал в эксклюзивном комментарии «Прямому».

«Нет. Неправда, я не поддерживал ни одного кандидата. Я лишь обратился к украинцам в видео с тем, чтобы, если страна выбрала путь в направлении ЕС, то должна проводить реформы. Это мое послание всем кандидатам. И видео доступно для всех кандидатов», – подчеркнул он.

На днях в СМИ распространилась информация о том, что бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен и президент Европейской народной партии Жозеф Доль обратились к украинцам по случаю выдвижения лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко на пост президента Украины.

Накануне бразильский писатель Пауло Коэльо заявил, что не записывал видео со словами поддержки кандидата в президента Украины Юлии Тимошенко.

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22 января, на форуме партии «Батькивщина» было продемонстрировано видео с якобы поддержкой Тимошенко со стороны всемирно известного писателя. «Я никогда не записывал ни одного сообщения о том, что поддерживаю ее кандидатуру. Даже если она мне нравится как человек, украинская политика – не мое дело», – написал Коэльо.

В фильме, согласно перевода с испанского, Коэльо сказал: «У нее есть харизма, да еще какая. Это очень сильная личность. Она прошла через множество испытаний. Юля – уникальная личность. Она способна преодолевать любые трудности. Именно такой человек может управлять страной».

Ранее Тимошенко обвинили в использовании защитников Донецкого аэропорта для собственного политического пиара.

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