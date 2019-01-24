Экономист прогнозирует разрушение ЖКХ из-за политики субсидирования

Игра правительства с субсидиями и подыгрывание отдельным олигархам могут завершиться разрушением всего ЖКХ, и что будет в следующем году – уже сказать трудно.

На этом отметил министр экономики в 1997-1998 годах Виктор Суслов в программе «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK.

Эксперт напомнил, что условие относительно роста стоимости газа прописано в Меморандуме с МВФ, где в частности указано, что социальная норма по потреблению газа должна быть снижена на 11%, соответственно, дальше будут уменьшаться и выплаты субсидий.

«Такие шаги были бы правильными, если бы с опережающими темпами росли и доходы населения. Зато монетизация субсидий, которую власть пообещала провести уже с марта, не является решением сложной ситуации. Понятно, что такие шаги правительства прямо коррелируются с избирательной кампанией и выборами президента в марте-апреле, а потому являются лишь одним из методов влияния на избирателей», – констатировал Виктор Суслов.

Также экономист предостерег относительно катастрофической ситуации, которая может возникнуть во всех ЖКХ.

«Согласно информации Госкомстата, задолженность по выплатам за коммунальные услуги в ноябре 2018 года уже составляла 47 миллиардов гривен. И сейчас, очевидно, эта сумма только растет.

Мы идем к тотальному кризису жилищно-коммунального комплекса Украины, поскольку коммунальные предприятия окажутся в очень сложной ситуации с накоплением долгов. Следовательно, игра правительства с субсидиями и подыгрывание отдельным олигархам могут завершиться разрушением всего ЖКХ, и что будет в следующем году – уже сказать трудно», – признал Виктор Суслов.

Как сообщали, субсидия в результате монетизации станет социальной выплатой, и с 1 марта пенсионеры начнут получать ее одновременно с пенсией.

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