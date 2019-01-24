Дубневичи – типичные «феодалы», – Дмитрий Гнап

Дубневичи являются типичными «феодалами», которые кормятся из Укрзализныци. Они не предстанут перед судом и не попадут в тюрьму.

Об этом в эфире программы «ДокаZ с Алексеем Шевчуком» на телеканале ZIK заявил журналист Дмитрий Гнап.

По словам г-на Гнапа, не нужно удивляться тому факту, что братья Дубневичи успешно продолжают заниматься политической деятельностью – факты их махинаций давно известны.

«Дубневичи в нашей феодальной системе являются баронами. До лордов, то есть топ-олигархов, они не дотягивают. Если барон признает верховенство лордов и короля, он приобретает себе участок для кормления. Так это называлось в феодализме. Дубневичи кормятся из Укрзализныци. Так было при Януковиче и так есть сейчас.

Им в последнее время немного подрезали крылья, но в них еще остается достаточно возможностей для кормления. Дубневичи типичные «феодалы», которые никогда не предстанут перед судом и не попадут в тюрьму, до тех пор, пока в этой системе они не рассердят короля», – отметил Гнап.

В частности господин Гнап отметил, что политическую систему в Украине можно назвать неофеодализмом. Поэтому действия Генерального прокурора в отношении расследования дел братьев Дубневичей или кого-то другого не имеют значения, потому что Генпрокурор и суды являются частью этой феодальной системы.

«Генпрокурор может что-то подписывать, а потом феодалы, которых привлекли к суду, договариваются с королем, и работники прокуратуры просто не приедут в суд, как было с Геннадием Кернесом. Тогда прокуратура прекратила ездить в суд, и дело закрыли, тем временем Кернес поддержал короля во время очередной войны. Выборы они считают войной против нас. Поэтому король перед войной собирает всех лояльных к себе лордов, баронов и призывает поддержать его. А кто провинился, имеют возможность проявить свою лояльность, и на них закон не будет распространяться», – пояснил свою теорию гость программы.

Напомним, что Генпрокуратура вернула Специализированной антикоррупционной прокуратуре представление о снятии неприкосновенности с депутата Верховной Рады от БПП Ярослава Дубневича.

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