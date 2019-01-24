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четверг, 24 января, 2019, 22:11 Экономика
Доллар подорожал в конце дня – почти 28

24 января котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,88 – 27,93 гривны за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua, передает «Экономическая правда».

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США – 27,88 – 27,93 гривны;

Евро – 31,72 – 31,77 гривны;

Российский рубль – 0,4234 – 0,4244 гривны.
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