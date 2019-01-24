Для жителей гериатрического пансионата Ивано-Франковска провели «День красоты»

Модные стрижки, стильные прически, макияж – так проходил «День красоты» для молодых жителей гериатрического пансионата Ивано-Франковска.

Об этом ИА ZIK сообщили организаторы.

«Сегодня у нас несколько спонтанный праздник – мы давно уже обещали молодым жителям гериатрического пансионата провести для них день красоты. Поэтому команда визажистов, парикмахеров, стилистов и фотографов приехали в это заведение, чтобы совместно создать красивый образ для наших подопечных. В первую очередь мы заботимся о старшем поколении, и уже создавали для них проект «Красота не имеет возраста», но и молодые жители гериатрического пансионата очень требуют внимания и они мечтали о именно о такой инициативе», – рассказывает координатор проекта STAY Илона Мурзова.

Руководитель гериатрического пансионата Виталий Яворский говорит, что в заведении находится около сорока молодых людей, в основном, это выходцы детских домов-интернатов, лица с инвалидностью. При пансионате действует парикмахерская, но сегодняшний день стал настоящим праздником для подопечных заведения, которые получили не только новый стильный образ, но и самое важное – встречи с новыми людьми, общение.

Для жителей гериатрического пансионата Ивано-Франковска провели «День красоты»

«У этих людей разная судьба и никто не знает, что завтра ждет нас с вами. Среди наших жителей есть и артисты, и государственные служащие, и воспитанники детских психоневрологических интернатов. Каждый может попасть в сложные жизненные обстоятельства, остаться в одиночестве и нуждаться в посторонней помощи»», – отмечает Виталий Яворский.

«В проект наша школа макияжа попала благодаря Илоне Мурзовой. Среди наших учеников как 15-летние девочки, так и женщины, которым за 40, они приходят, чтобы научиться правильно делать профессиональный макияж. Как только они узнали, что планируется вот такая поездка – сразу согласились почти все. Мы выбрали тех, кто подтвердил свое участие первыми, но и другие наши ученики очень хотят помогать в таких социальных проектах, поэтому, думаю, мы приедем в гериатрический пансионат еще не один раз», – сказала руководитель школы искусств «Леди» Василина Павлюк.

Все участницы «Дня красоты» получат на память об этом дне портретные фото. А еще, после того, как парикмахеры и визажисты завершали свою работу, большинство их нынешних клиенток не могли сдержать слез радости, увидев себя в зеркале.

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