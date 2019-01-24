Дарья Снигур вышла в полуфинал юниорского Australian Open-2019

16-летняя украинская теннисистка Дарья Снигур пробилась в 1/2 финала юниорского турнира Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open-2019 Junior Championships), который проходит в Мельбурне.

В четвертьфинальном матче киевлянка сегодня, 24 января, за полтора часа одержала победу над пятой ракеткой соревнований Мананчаей Савангкаев из Таиланда – 6:4, 6:4, сообщает btu.org.ua.

В полуфинале Анастасия встретится с первой ракеткой турнира датчанкой Карой Таусон, которая в параллельной встрече обыграла Камилу Бартоне из Латвии – 6:2, 6:3.

Отметим, что киевлянка впервые выступает на Открытом чемпионате Австралии. До этого Дарья Снигур ни разу не играла в четвертьфинале турнира серии Grand Slam среди игроков до 18-ти лет.

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