Чиновник: Субсидия назначается в течение десяти рабочих дней

Бывают случаи, когда субсидии предоставляются после индивидуальных решений комиссии, если льготы не могут предоставляться на общих основаниях. Такой процесс может длиться до тридцати дней.

Об этом в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» сказал директор департамента государственной социальной помощи Минсоцполитики Виталий Музыченко.

«Еще с конца 2017 года разрабатывалось решение об изменении системы субсидий. И министерство, и правительство проводили в этом направлении последовательную работу», — комментирует эксперт.

Виталий Музыченко отмечает, что в 2018 году был создан реестр получателей субсидий.

«Следующий шаг — разработка нормативно-правовой базы. В этом вопросу мы почти закончили работу. Поэтому от марта параллельно заработает два механизма, которые будут базироваться на законе о жилищно-коммунальные услуги. Согласно ему, льготы и субсидии должны предоставляться потребителю в денежной форме», — уверяет эксперт.

Директор департамента государственной социальной помощи Минсоцполитики объясняет, почему несмотря на уже значительные наработки, предоставление денег будет происходить в тестовом режиме.

«В процессе назначения субсидий очень много участников: начиная от заявки гражданина, заканчивая министерством, информационно-вычислительным центром, банком и тому подобное. Чтобы все заработало, нужно синхронизировать процессы», — рассказывает эксперт.

Виталий Музыченко также обращает внимание на показатели, которые будет отслеживать министерство.

«Нас интересует платежная дисциплина получателей субсидий. Ведь тот механизм, который работал в 2018 году, и ранее гарантировал оплату этих средств поставщикам. Другой аспект касается изменения модели поведения граждан относительно эффективного и рационального использования энергетических ресурсов. Если эти два фактора будут иметь положительную тенденцию, то сможем говорить о выплате субсидий», — утверждает эксперт.

Директор департамента государственной социальной помощи Минсоцполитики отмечает: для оформления субсидий гражданам нужно обратиться в орган социальной защиты населения.

«Если это будет безналичный вариант субсидий, то всю административную работу будут делать органы исполнительной власти и «Ощадбанк» вместе с предприятиями, которые являются поставщиками услуг. Когда же мы говорим о наличном виде выплаты, то средства тоже будут попадать к гражданину и он сможет потратить их на оплату жилищно-коммунальных услуг. Деньги будут идти прямо в руки», — убеждает эксперт.

Виталий Музыченко отмечает, что Минсоцполитики работает над механизмом выплаты субсидий наличными.

«Окончательно мы еще не знаем. Деньги будут выдаваться или в руки, так как это происходит с пенсиями, либо через банк», — говорит эксперт.

Директор департамента государственной социальной помощи Минсоцполитики подчеркивает: в прошлом году задолженность за жилищно-коммунальные услуги в виде субсидий была почти 18 миллиардов гривен.

«Субсидия назначается до десяти рабочих дней. Существуют случаи, когда субсидии предоставляются через индивидуальные решения комиссии, когда льготы не могут предоставляться на общих основаниях. Такой процесс может длиться до тридцати дней», — говорит эксперт.

Кроме того, Виталий Музыченко пояснил, что происходит, когда гражданин, который получает субсидии, не оплачивает квитанции за коммунальные услуги.

«Соответствующий механизм действует почти два года. Если у гражданина есть просрочена задолженность, то на следующий период ему субсидия не начисляется. Вплоть до урегулирования этой ситуации через составление договора о реструктуризации, обжалование в суде или оплате жилищно-коммунальных услуг», — добавляет эксперт.

Напомним, что с 1 марта субсидия будет выплачиваться одновременно с пенсией.

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