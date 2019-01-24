Чорновил озвучил причину разъединения дел против Януковича

Все дела в отношении Виктора Януковича не «склеивали» вместе, поскольку понимали, что будет происходить затягивание процесса.

Об этом в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK заявил политолог Тарас Чорновил.

Гость программы считает, что суд должен был определить наказание Виктору Януковичу в виде 15 лет лишения свободы из-за серьезности последствий его действий. То, что в суде не доказаны отдельные моменты относительно посягательства на территориальную целостность Украины, отметил Тарас Чорновил, является недостаточно корректным. Он выразил надежду, что в апелляционной инстанции этот момент пересмотрят, отметив, что в апелляционную инстанцию будет обращаться не только защита, но и сторона обвинения..

Тарас Чорновил вспомнил, что его допрашивали как свидетеля по меньшей мере в семи эпизодах по делам о государственной измене и создание Януковичем преступной организации.

«Но, к большому сожалению, на сегодня существует и реакция УПК, которая была принята еще во времена Портнова и под его полным управлением, которая дает возможность до бесконечности затягивать процесс. Логика действий того времени сводилась к одному: если бросить все дела, защита по действующему УПК может добиться объединения этих дел, а по другим делам количество свидетелей значительно больше. Выбрали самое простое по логике дело – дело про один документ, в котором уже есть законченный состав преступления, и его тянули два года», – отметил политолог.

Относительно других дел в отношении Януковича, добавил Тарас Чорновил, срок давности является большим, и теперь их будут подавать в суд.

«Главное было, чтобы первый приговор в отношении Януковича получить как можно быстрее. Надежда была, что его получат еще 1,5 года назад, но видели, какое шло затягивание процесса... Из-за того, что понимали, какое будет затягивание, не «склеивали» воедино все дела», – объяснил Тарас Чорновил.

Напомним, суд признал экс-президента Виктора Януковича виновным в государственной измене и определил наказание – 13 лет лишения свободы.

Защита Януковича сообщила, какими будут их дальнейшие действия. Адвокаты обещают обращаться с апелляционными жалобами относительно приговора.

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