Британские блогеры будут предупреждать про проплаченные посты

Шестнадцать звезд социальных сетей в Британии согласились изменить правила своих публикаций онлайн.

Как сообщает BBC, среди звезд – певицы Элли Гулдинг и Рита Ора, модели Рози Хантингтон-Уайтли и Алекса Чанг и блогерка Зоэлла, передает «Европейская правда».

Отныне в своих постах они описывают, получали ли они деньги или подарки или другие выгоды в обмен на посты с рекламой товаров.

На такой шаг они пошли после того, как получили предупреждение от Департамента по вопросам конкуренции и рынкам Великобритании о том, что их посты могут нарушить законодательство по защите потребителей. Публикации в интернете могут не только продвигать определенные бренды, но и обманывать покупателей, заявили в департаменте.

Департамент не сообщил, указанные блогеры уже нарушили ли права потребителей. Но отметил, что все они согласились изменить практику публикаций после расследования. Если звезды не будут придерживаться договоренностей, им грозит суд с большими штрафами или заключение до двух лет.

Блогеры должны помечать контент, за который получили плату или подарки, хештегами #ad или #sponsored. Хэштеги должны быть на видном месте в начале поста. Кроме того, посты о товарах, которые блогеры получили как бесплатные образцы, тоже должны иметь отметку. Например, хэштег #freebie.

Кроме того, не достаточно просто перечислить компании, с которыми сотрудничают блогеры, в описании профиля. Они должны указывать, что пост проплачен, в каждом случае.

Письма с предупреждением были направлены и нескольким другим знаменитостям.

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