четверг, 24 января, 2019, 1:14 Мир
Brexit навредит всему ЕС
Brexit будет иметь негативное влияние, как для самой Британии, так и для всего ЕС.
Об этом заявил министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмаєр, передает Укринформ.
«Brexit – это предмет беспокойства для всех нас. Конечно, это поразит Великобританию больше, чем любую другую страну в Европе, но это повредит всем», – подчеркнул министр.
Альтмаєр отметил, что если в Великобритании будет нужно больше времени для того, чтобы определить позиции, он не будет возражать.
«Считаю, что мы должны быть терпеливы к этому», – сказал он.
Напомним, что Великобритания будет вынуждена выплатить компенсацию, даже если покинет ЕС без соглашения.
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