Brexit навредит всему ЕС

Brexit будет иметь негативное влияние, как для самой Британии, так и для всего ЕС.

Об этом заявил министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмаєр, передает Укринформ.

«Brexit – это предмет беспокойства для всех нас. Конечно, это поразит Великобританию больше, чем любую другую страну в Европе, но это повредит всем», – подчеркнул министр.

Альтмаєр отметил, что если в Великобритании будет нужно больше времени для того, чтобы определить позиции, он не будет возражать.

«Считаю, что мы должны быть терпеливы к этому», – сказал он.

Напомним, что Великобритания будет вынуждена выплатить компенсацию, даже если покинет ЕС без соглашения.

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