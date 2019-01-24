Боксер Александр Гвоздик 30 марта будет защищать титул чемпиона мира

Чемпион мира по боксу по версии WBC в полутяжелом весе украинец Александр Гвоздик может провести первую защиту пояса в марте нынешнего года.

Об этом заявил порталу Le Journal de Montréal его менеджер Эгис Климас.

Бой состоится 30 марта на вечере бокса компании Top Rank, который пройдет в Филадельфии.

«Это будет добровольная защита, мы пока не знаем имени соперника», – заявил Эгис Климас.

В числе потенциальных оппонентов Александра называются колумбиец Елейдер Альварес и россиянин Артур Бетербиев.

Ранее стало известно, что WBC позволил украинцу провести добровольную защиту титула перед встречей с официальным претендентом американцем Маркусом Брауном.

Маркус Браун сразу после победы над Баду Джеком вызвал на бой украинского чемпиона. Именно эта победа позволила Брауну стать официальным претендентом на поединок против украинца.

Александр Гвоздик стал чемпионом мира по версии WBC в полутяжелом весе 1 декабря прошлого года после победы над Адонисом Стивенсоном нокаутом в одиннадцатом раунде.

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