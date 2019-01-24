Бывшего первого министра Шотландии арестовали за домогательства

Полиция Шотландии арестовала бывшего первого министра Алекса Салмонда в рамках расследования дела о сексуальных домогательствах.

Об этом сообщает «Новое время», ссылаясь на The Guardian.

Отмечается, Салмонд был арестован в рамках расследования о сексуальных домогательствах к двум женщинам. Ожидается, что судебное заседание по делу Салмонда состоится уже в четверг.

«Мы можем подтвердить арест 64-летнего мужчины и предъявлении ему обвинения», – заявили в полиции.

Внутреннее расследование правительства длилось восемь месяцев, Салмонда подозревали в домогательствах к сотрудницам правительственного аппарата в 2013 году.

Экс-чиновник категорически отвергает обвинения в свой адрес.

Салмонд был лидером Шотландской национальной партии и возглавлял местное правительство с 2007 по 2014 год.

После отставки с поста лидера партии в связи с секс-скандалом он вел политическое шоу на российском пропагандистском канале RT.

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