Полиция Шотландии арестовала бывшего первого министра Алекса Салмонда в рамках расследования дела о сексуальных домогательствах.
Об этом сообщает «Новое время», ссылаясь на The Guardian.
Отмечается, Салмонд был арестован в рамках расследования о сексуальных домогательствах к двум женщинам. Ожидается, что судебное заседание по делу Салмонда состоится уже в четверг.
«Мы можем подтвердить арест 64-летнего мужчины и предъявлении ему обвинения», – заявили в полиции.
Внутреннее расследование правительства длилось восемь месяцев, Салмонда подозревали в домогательствах к сотрудницам правительственного аппарата в 2013 году.
Экс-чиновник категорически отвергает обвинения в свой адрес.
Салмонд был лидером Шотландской национальной партии и возглавлял местное правительство с 2007 по 2014 год.
После отставки с поста лидера партии в связи с секс-скандалом он вел политическое шоу на российском пропагандистском канале RT.