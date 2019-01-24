Астрономы сделали самый четкий снимок черной дыры, которая «смотрит» в сторону Земли

Ученые из Института Макса Планка получили самый четкий на данный момент снимок черной дыры.

Как сообщает «Популярная механика», на снимок попал Стрелец А* – сверхмассивная черная дыра, расположенная в центре Млечного Пути, пишет dt.ua.

Исследователи подчеркивают, что сама по себе черная дыра поглощает свет, поэтому увидеть ее невозможно. Вместе с тем, центр галактики, в котором она расположена, полон материи и выступает как своего рода матовое стекло. Именно так ученые и смогли рассмотреть Стрелец А*.

Отмечается также, что разрешение нового снимка в два раза превышает разрешение предыдущего. Для того, чтобы получить изображение, исследователи использовали 13 мощных телескопов по всему миру.

Ученые предполагали, что внутрь черной дыры будет струиться мощный поток вещества и излучения, но этого они не обнаружили. По мнению исследователей, это может быть связано с тем, что поток направлен в сторону наблюдателей с Земли и различить его очертания невозможно. Ученые также не исключают возможности того, что никакого потока вещества на самом деле может и не быть.

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