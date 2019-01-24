Андрей Рева: Завышенные платежки за газ незаконны и оплачивать их не нужно

Платежки с завышенными тарифами на газ, которые пришли людям в январе, незаконны, платить по ним не нужно.

Такое мнение в одном из телеканалов высказал министр социальной политики Украины Андрей Рева, пишет «Цензор.НЕТ».

«Имею в виду те платежки, которые касались оплаты за газ без счетчиков в том случае, когда газ используется для приготовления пищи. Эти все доплаты, которые незаконно начислили организации, поставляющие газ, не подлежат оплате», – сказал Рева.

«У нас есть три группы потребителей. Первая – те, которые используют газ комплексно, то есть для отопления дома, подогрева воды и приготовления пищи. Они имеют счетчики. Вторая группа – это те, кто использует газ для подогрева воды и приготовления пищи. У них почти на 75-80% установлены счетчики. Третья группа граждан – это те, кто пользуется газом только для приготовления пищи. Это основная по численности группа населения, хотя она потребляет 6-8% всего объема газа, но у них нет счетчиков», – пояснил министр.

Он подчеркнул, что организации, которые поставляют газ, насчитали потребителям доплаты незаконно, и они не подлежат оплате.

Рева также добавил, что согласно закону и установленному тарифу, в состав тарифа включена стоимость установки счетчиков. И, соответственно, организация, которая поставляет газ обязана была поставить газовые счетчики людям.

Рева отметил, что если люди уже осуществили оплату за платежками с повышенным тарифом, они должны требовать возврата средств.

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