Александра Македонского похоронили еще живым, – новые исследования ученых

Доктор Кэтрин Холл из университета Отаго (Новая Зеландия) считает, что Александр Македонский умер от неврологического расстройства под названием синдром Гийена-Барре. Возможно, в последние дни своей жизни он был полностью парализован и его посчитали мертвым заблаговременно.

Об этом сообщает Science Daily, пишет gazeta.ua.

Синдром Гийена-Барре – множественное поражение периферических нервов. Он возникает в результате заражения бактерией Campylobacter pylori.

Большинство описаний смерти Александра сосредоточены на его лихорадке и боли в животе. То, что он остался в здравом уме, почти не привлекает внимания. Ученый считает, что он заболел острым двигательным вариантом аксонной невропатии СГБ, который вызвал паралич, но без спутанности или потери сознания.

Ранее диагностирование смерти основывалось на наличии или отсутствии дыхания, но не пульса. Если учесть паралич и пониженную потребность в кислороде, то его дыхание могло стать практически незаметным. Отсюда вывод, что полководца считали мертвым заблаговременно.

«Я хотела стимулировать новые дебаты и дискуссии и, возможно, переписать учебники истории, утверждая, что на самом деле он умер на шесть дней позже, чем считалось. Его смерть может быть самым известным случаем псевдотанатоза или ошибочного диагноза смерти, когда-либо зарегистрированного», – сказала доктор Кэтрин Холл.

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