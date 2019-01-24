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четверг, 24 января, 2019, 21:18 Экономика
Акция дня: Украина продает арестованный российский самолет с 34-процентной скидкой

Государственное предприятие СЕТАМ снова выставило на торги арестованный российский Boeing B 737/524 со скидкой цены на 34%.

Об этом информируют на странице Open Market – СЕТАМ в Facebook.

«Арестованный российский Boeing B 737/524 снова выставлен на торги, а цена снова снижена – на 34%», – говорится в сообщении.

Отмечается, что Boeing прилетел из Москвы еще в 2015 году, но остался в Украине из-за долгов российской компании «Трансаэро» за обслуживание самолетов и стоянку перед Международным аэропортом «Киев» имени Игоря Сикорского. Сейчас проходит регистрация участников.

Проведение торгов назначено на 14 февраля 2019 года.

Стартовая цена Boeing – 17 996 665 грн.
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2019-01-24 22:32 :15