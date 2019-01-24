30 лет назад отошла в вечность Саша Путря, которая за 11 лет жизни создала более 2000 картин

В этот день 24 января 1989 года – в 11 лет от лейкемии умерла украинская художница Саша Путря. С 1989 года состоялось более ста персональных выставок Саши Путри во многих странах мира, о девочке было снято несколько документальных фильмов и написана документальная повесть

Саша (Александра) Путря – юная талантливая художница, которая умерла в 11 лет от лейкемии. За свою короткую жизнь создала 2280 рисунков и композиций. Награждена посмертно Золотой медалью Христа Спасителя «За жизнь, достойную человека» (1998 г.), Орденом Святого Николая Чудотворца «За приумножение добра на Земле» (2000 г.), старинной иконой в серебряном окладе «Христос Вседержитель» (2001 г.), национальной премией Всеиндийского детского объединения «Неру Бал Саммите» – «Каласаре Авангард» (2001 г.). В Полтавском художественном музее (Галерее искусств) имени Саши Путри назван зал детского творчества.

2 декабря 1977 года в Полтаве родилась Александра Путря – одна из самых необычных художниц за всю историю изобразительного искусства. Саша прожила на Земле всего 11 лет, но за это время она успела создать 2279 работ: 46 альбомов с рисунками, великое множество поделок и даже технических чертежей, которые должны были, по ее мнению, помочь взрослым достичь Луны и сделать асфальтовое покрытие дорог без трещин. Рисование для Сашеньки было таким же естественным, как сон и еда, нередко оно заменяло ей друзей и детские игры.

Уже в три года Саша уверенно держала в руках карандаш и кисточку. Рисовала она, не переставая, и часто засыпала вся испачканная красками. Ее отец сделал из маленькой спальни художественную мастерскую и пытался обучать девочку по академической программе, но натолкнулся на деликатный отпор. Как художник Саша формировалась самостоятельно, руководствуясь собственными впечатлениями и воображением.

Когда девочке исполнилось пять лет, ей поставили страшный диагноз – лейкоз. Пытаясь абстрагироваться от боли, Саша стала посвящать гораздо больше времени своему любимому занятию. В это время на смену забавным зверятам и сказочным персонажам пришли образы из индуистской философии, а также поражающие воображение автопортреты – то в виде многорукого бога Шивы, а то и вовсе в образе взрослой индианки, в глазах которой отразилась глубокая печаль за нашу Землю.

Саша боролась за жизнь шесть лет, после чего попросила родителей отпустить ее. Незадолго до своего ухода она попросила папу приложить руку к белому листу и обвела ее. Затем сверху приложила свою руку и проделала с ней то же самое. Законченный рисунок был найден уже после 24 января 1989 года, когда девочки не стало. На нем была изображена звезда Сириус, на которую Сашенька мечтала улететь.

С 1989 года состоялось более ста персональных выставок Саши Путри во многих странах мира, о девочке было снято несколько документальных фильмов и написана документальная повесть. На стене детсада, где она воспитывалась, установлена мемориальная доска и открыт музей. В Полтаве работает Детская художественная галерея имени Саши, в которой под эгидой Фонда защиты и поддержки талантливых детей проводятся международные конкурсы детского рисунка.

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