Из-за создания ПЦУ глава РПЦ Кирилл теряет большие средства, – религиовед

Глава РПЦ Кирилл теряет не только духовную поддержку, но и большие средства. И причиной таких потерь стало создание ПЦУ.

Об этом рассказала религиовед Вита Титаренко, передает «Обозреватель».

Она объяснила, что с каждой общиной РПЦ, которая перешла в украинскую церковь, Кирилл остается без доходов, которые приносила ему эта община.

Титаренко добавила, что создание ПЦУ на узаконенных церковных началах так или иначе подталкивает людей выходить из-под московского влияния, менять свою религиозную принадлежность и идти в независимую украинскую церковь.

«Где есть свой митрополит. Где не молятся за агрессию. Где не освящают оружие», – подчеркнула она.

«Думаете, почему РПЦ все время распространяет информацию о том, что теперь новообразованная украинская церковь якобы будет нести свои деньги в Стамбул? Такое впечатление, что только это их и волнует», – отметила религиовед.

Напомним, в РФ засомневались, давать ли Кириллу звание профессора.

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