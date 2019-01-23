Из-за создания ПЦУ глава РПЦ Кирилл теряет большие средства, – религиовед

Глава РПЦ Кирилл теряет не только духовную поддержку, но и большие средства. И причиной таких потерь стало создание ПЦУ.
Об этом рассказала религиовед Вита Титаренко, передает «Обозреватель».
Она объяснила, что с каждой общиной РПЦ, которая перешла в украинскую церковь, Кирилл остается без доходов, которые приносила ему эта община.
Титаренко добавила, что создание ПЦУ на узаконенных церковных началах так или иначе подталкивает людей выходить из-под московского влияния, менять свою религиозную принадлежность и идти в независимую украинскую церковь.
«Где есть свой митрополит. Где не молятся за агрессию. Где не освящают оружие», – подчеркнула она.
«Думаете, почему РПЦ все время распространяет информацию о том, что теперь новообразованная украинская церковь якобы будет нести свои деньги в Стамбул? Такое впечатление, что только это их и волнует», – отметила религиовед.
Напомним, в РФ засомневались, давать ли Кириллу звание профессора.