Израиль сбросил бомбы по сектору Газы

Военно-воздушные силы Израиля (ВВС) атаковали объекты в секторе Газы.

Об этом сообщает Jerusalem Post, передает Укринформ.

«Военно-воздушные силы Израиля атаковали террористические цели в Газе во вторник вечером в ответ на обстрел израильских сил», – говорится в сообщении.

Палестинские источники сообщили, что с территории Израиля состоялся неудачный ракетный запуск, попавший в сектор Газы.

В результате авиаудара погиб один представитель ХАМАС, четверо получили ранения.

Как сообщалось ранее, в начале января израильские военные нанесли удар по объектам ХАМАС в ответ на запущенную с территории сектора Газы ракету.

Ракета была перехвачена израильской системой обороны «Железный купол».

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