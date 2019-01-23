среда, 23 января, 2019, 10:56 Мир
Израиль сбросил бомбы по сектору Газы
Военно-воздушные силы Израиля (ВВС) атаковали объекты в секторе Газы.
Об этом сообщает Jerusalem Post, передает Укринформ.
«Военно-воздушные силы Израиля атаковали террористические цели в Газе во вторник вечером в ответ на обстрел израильских сил», – говорится в сообщении.
Палестинские источники сообщили, что с территории Израиля состоялся неудачный ракетный запуск, попавший в сектор Газы.
В результате авиаудара погиб один представитель ХАМАС, четверо получили ранения.
Как сообщалось ранее, в начале января израильские военные нанесли удар по объектам ХАМАС в ответ на запущенную с территории сектора Газы ракету.
Ракета была перехвачена израильской системой обороны «Железный купол».
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