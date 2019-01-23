Инспектора киевского СИЗО будут судить за сбыт наркотиков и незаконное хранение оружия и боеприпасов

Прокуратура Киева направила в суд обвинительный акт в отношении инспектора отдела режима охраны ГУ «Киевский следственный изолятор», который пытался доставить в учреждение предварительного заключения наркотические средства в особо крупных размерах и сильнодействующие лекарственные препараты.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.

«Указанного работника задержали 10 ноября 2018 года на пропускном пункте «Киевского следственного изолятора». Во время проведения поверхностного осмотра правоохранителями у него изъято 99 полиэтиленовых свертков черного цвета в которых содержался метадон общей массой 26,8 г и сильнодействующее лекарственное средство в таблетках димедрол и зопиклон», – говорится в сообщении.

Кроме того, по месту его проживания изъяли патроны, относящиеся к боеприпасам, и гранату с запалом, принадлежащая для взрывных устройств и боевых припасов.

По результатам расследования злоумышленнику предъявлено обвинение по ч.3 ст.307, ч.1 ст.321 и ч.1 ст.263 УК Украины.

Ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста и отстранение от занимаемой должности.

За совершение указанных уголовных правонарушений обвиняемому грозит от 9 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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