Игорь Шевченко рассказал о судебном иске против Яценюка

Я хочу, чтобы Яценюк понял, что нельзя что-либо говорить с экранов, даже если ты Премьер-министр.

Об этом заявил юрист, министр экологии и природных ресурсов в 2014-2015 годах Игорь Шевченко в эфире хард-ток-шоу «DROZDOV» на телеканале ZIK.

Кандидат в президенты отметил, что имеет судебное дело против экс-премьера Арсения Яценюка, которое продолжается до сих пор.

«Я подал в суд на Арсения Яценюка относительно защиты своих чести и достоинства за то, что он публично в эфире телеканала назвал меня коррупционером, подчеркнув, что уволил министра экологии из-за коррупции. Но на самом деле никакой коррупции не было, и это доказали все правоохранительные органы. И сейчас я хочу, чтобы суд вынес решение, что со стороны Яценюка это действительно была клевета, и что нельзя всякое говорить с экранов, даже если ты Премьер-министр!» – отметил Игорь Шевченко.

Экс-министр также отметил, что Министерство экологии на самом деле имеет довольно мало влияния на выдачу разрешений на добычу полезных ископаемых.

«Меня связали с коррупцией в отношении месторождений за то, что так хотелось Яценюку. Когда я работал министром экологии, то вообще не имел влияния на эту сферу. Ведь Яценюк незаконно, без моего представления, назначил исполняющего обязанности службы геологии и недр, свою «куклу» – Бояркина, который слушал только его», – подчеркнул Игорь Шевченко.

Напомним, бывший министр экологии и природных ресурсов Игорь Шевченко стал первым кандидатом в президенты, который официально зарегистрировался в Центральной избирательной комиссии.

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