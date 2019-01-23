«Я в игре»: Вакарчук заявил о своих политических амбициях

Солист группы «Океан Эльзы» певец Святослав Вакарчук рассказал о своих политических амбициях и пообещал привести в украинскую политику новые лица.

Об этом он заявил 22 января во время мероприятия «Реальные изменения в Украине – залог успешного будущего», сообщает Украинский лондонский институт в Facebook.

«Я в игре, и вы узнаете больше в ближайшее время. Я хотел бы привести в украинскую политику как можно больше новых лиц. Власть как таковая меня не интересует», – в институте утверждают, что именно так Вакарчук ответил на вопрос, будет ли он баллотироваться на выборах президента Украины в 2019 году.

«То, что движет мною в политике, – это разочарование в связи с нынешним состоянием украинской политики. Смотреть на все эти лица на билбордах вокруг Киева, это невыносимо», – объяснил Вакарчук.

По его словам, Украине нужны новые политические лидеры, а не революции.

«Нам нужны новые политические лидеры. Я не верю в революции, так как они не обеспечивают устойчивых решений», – сказал певец.

Слова Вакарчука «Украинской правде» прокомментировала пресс-секретарь музыканта Виктория Хоменко.

«Каждый конечно будет интерпретировать слова Святослава как захочет, но я не могу ничего больше сказать кроме того, что он сам сказал», – отметила Хоменко.

По данным УП, Вакарчук не собирается идти в президенты. Вероятнее всего, что его цель – участие в парламентских выборах.

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