Всемирный совет церквей в период холодной войны выполнял роль второй ООН, – Филарет

Церковь сделала большой вклад для примирения между Советским Союзом и социалистическими странами, с одной стороны, и США и западными странами – с другой.

Об этом заявил предстоятель УПЦ КП в 1992-2018 годах Филарет на Торжественной академии по случаю своего 90-летия, которое транслировал телеканал ZIK.

Акцентируя внимание на роли церкви в разные периоды истории, патриарх Филарет отметил, что именно во время холодной войны церковь привлекали как силу, способную примирить враждебные лагеря.

«Всемирный совет церквей наружно занимался единством всех христиан, чтобы создать одну церковь Христову. Но фактически Рада была второй Организацией объединенных наций, ведь на ее заседаниях обсуждались те же вопросы, что и в ООН», – подчеркнул Филарет.

Патриарх вспоминает, что старые архиереи были непригодны для работы в такой организации, и поэтому митрополит Никодим убедил КГБ, что во Всемирную организацию церквей нужно рекомендовать именно Филарета.

«Церковь сделала большой вклад примирения между Советским Союзом и социалистическими странами, с одной стороны, и США и западными странами – с другой. Я работал в комиссии по международным делам, и меня наградили за миротворческую деятельность и со стороны Советского Союза, и со стороны США», – отметил патриарх Филарет.

Напомним, сегодня, 23 января 2019 года, исполнилось 90 лет со дня рождения Святейшего патриарха Филарета.

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