Во время трансляции затмения Луны на неё упал метеорит

Наблюдатели лунного затмения 21 января впервые в истории зафиксировали удар метеорита о поверхность спутника во время такого события.

Падение метеорита выглядело как крошечная вспышка, желто-белое пятнышко, появившееся на лунной поверхности во время онлайн-трансляции, пишет «Новое Время» со ссылкой на New Scientist.

Один пользователь Reddit выразил предположение, что это было действие метеорита, а другие исследовали записи затмения для доказательства этого события. Вспышка видна как минимум на трех разных видео.

Хосе Мария Мадьедо из Университета Уельви в Испании подтвердил, что это действительно падение метеорита. В течение многих лет он и его коллеги надеялись наблюдать влияние метеорита на Луну во время лунного затмения, но это довольно сложно – удары лунного метеорита были сняты ранее, но не во время затмения.

«У меня было ощущение, что еще будет время, когда это произойдет», – говорит Мадьедо.

После затмения программное обеспечение автоматически определило вспышку в изображениях, записанных несколькими телескопами. Это помогает подтвердить, что вспышки, которые видели наблюдатели видео в реальном времени, были не просто оптическими аномалиями на датчиках камеры.

«Я был очень, очень счастлив, когда это произошло», – говорит Мадьедо. Он отмечает, что вспышка была довольно яркой и произошла в тот момент, когда затмение само по себе не было слишком ярким, возможно, облегчая обнаружение удара.

Хотя ученые еще формально не рассчитали размеры космического камня, который столкнулся с Луной, Мадьедо считает, что он весил около двух килограммов и был размером примерно с футбольный мяч.

«Сочетание затемненной поверхности и большого количества людей, наблюдающих за этим, значительно повысило вероятность того, что вспышка была замечена – и это напоминает нам о том, что Солнечная система все еще остается очень динамичным местом», – говорит Роберт Мэсси из Королевского астрономического общества.

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